Ученые открыли новый вид динозавра

Палеонтологи из Университета Саутгемптона открыли новый вид динозавра и назвали его Vectaerovenator inopinatus. Представители вида принадлежали к группе тероподов, в которую входят также Tyrannosaurus rex и современные птицы, передает FaceNews.ua.

Четыре кости со спины, шеи и хвоста динозавра нашли археологи-любители еще в прошлом году на острове Уайт в Англии. С тех пор изучением окаменелостей занимались профессиональные палеонтологи.

По предварительным оценкам, Vectaerovenator inopinatus обитал на Земле в меловой период, около 115 миллионов лет назад, и достигал четырех метров в длину.

В костях тероподов имеются так называемые воздушные мешочки, благодаря которым скелет животных становится легче. Такая особенность строения характерна и для Vectaerovenator inopinatus. Ученые считают, что некоторые части его скелета при этом были довольно хрупкими.

Скорее всего V. inopinatus жил немного севернее того места, где были обнаружены его останки.

Окаменелости динозавра будут выставлены в Музее динозавров в Сандауне.