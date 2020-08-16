Степанов назвал условие, при котором закроют детсады и школы

Дошкольные детские учреждения и школы будут закрыты, если регион будет определен в «красную зону» карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге. Его трансляцию вел в воскресенье, 16 августа, телеканал NEWSONE.

Степанов напомнил критерии, по которым определяются уровни опасности и соответственно распределяются карантинные зоны. Это – количество загруженных коек с пациентами COVID-19, критерий по количеству тестов на 100 000 населения и количество выявленных больных на то же число населения за 14 дней.

«В зависимости от этих критериев устанавливается уровень опасности. Когда мы говорим о «красном» уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений», – объяснил глава Минздрава.

Также он подчеркнул, что населенный пункт попадает в карантинную зону ровно на две недели. Поэтому если регион попадет в «красную зону», то учебные учреждения смогут возобновить работы только спустя 14 дней и если за это время эпидситуация в регионе улучшится.