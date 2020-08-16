В Украине стали делать больше бензина

По данным операторов топливного рыка, за первые семь месяцев 2020 года в Украине сделали 661,4 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего в Украине бензина сейчас производит Кременчугский НПЗ. Это предприятие с января по июль 2020 года выпустило 576,5 тыс. тонн бензина для автомобилей. Это на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Шебелинский завод в нынешнем году пока делает на 10% меньше бензина, чем в прошлом году.

Нужно отметить, что за первые семь месяцев 2020 года в Украину ввезли 593 тыс. тонн бензина. Это на 7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейший поставщик бензина в нашу страну – Беларусь. Так как в Беларуси сейчас проходят акции протеста против итогов выборов президента, не исключено, что снизятся поставки бензина в Украину. Это может привести к росту цен на украинских АЗС.