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«Не повторяйте наши ошибки». В Минске Лукашенко поддержала украинская певица, которую награждал Порошенко

16.08.2020

На митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко выступила украинская композитор и певица Виктория Кохана, рассказав о негативных последствиях двух Майданов в Киеве.

Соответствующие кадры опубликовал на YouTube телеканал «Дождь».

«Хочу сказать, что это самое большое сокровище, которое вы имеете. Поверьте мне, человеку, который всю жизнь живет в Украине. Вы имеете спокойствие и мир. И пока вы это имеете, вы самые богатые люди в мире. Вы и так все хорошо знаете, что в 2004-м у нас была первая революция. В 2013-м у нас была вторая революция», — сказала она.

После обеих революций, утверждает Кохана, Украину ждали негативные последствия.

«К сожалению, первая революция разделила людей на сорта. Первый, второй, третий и дальше. Кто был там – тот знает. Вторая закончилась тем, что мы потеряли территорию. К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга. Я много путешествую, потому что я музыкант. Я много езжу по гастролям, много вижу музыкантов. Вам все завидуют», — рассказала она.

Уточним, что настоящее имя исполнительницы Виктория Кущ и родилась она в Киеве в 1984 году. Музыкой начала заниматься в пятилетнем возрасте, окончила музыкальную школу имени Н. В Лысенко. После этого училась в Киевской консерватории Чайковского сперва на дирижерско-хоровом факультете, а чуть позже на композиторском. Она является автором ряда известных композиций, среди которых «Юра, прости», «Шуры-Муры» группы «НеАнгелы» и хиты группы NikitA «Хозяин», «Делай, что хочешь».

Кроме того, она писала песни для таких исполнителей, как Анита Цой, Ирина Круг, Таисия Повалий, На-На, Наташа Королева, Слава и Николай Басков.

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26 марта 2019 года указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко Виктория Кохана была удостоена почётного звания «Заслуженный деятель искусств Украины».

Виктория Кохана высутпила на митинге в поддержку Лукашенко. Фото: Telegram/Sputnik

 

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