С начала августа на водоемах Украины утонуло более 100 человек

На водных объектах Украины с начала августа утонули более 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим, накануне выходных спасатели провели превентивные меры, имеющие целью предотвратить трагические случаи на воде.

В ГСЧС напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещено купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей; вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены; прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого; купаться в одиночку.

Также не стоит использовать для плавания доски, бревна, камеры от автошин и другие вещи, не предусмотренные для плавания.

Запрещено плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания; употреблять спиртные напитки до и во время купания. Дети должны купаться только в сопровождении взрослых.