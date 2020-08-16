После возвращения из каких стран не нужна обсервация. Обновленный список «красных» и «зеленых» зон

В то время, как Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы, в списке «красных» зон, при возвращении из которых нужно проходить обязательную обсервацию, находится 70 стран, а в списке «зеленых» — 123.

Об этом говорится в перечне государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 14 августа 2020.

К странам «красной зоны» отнесены открытые для украинских туристов Албания, США, Ирак, Ливан, Черногория, Сербия, Багамские острова, Мексика, Мальдивы, Армения, Северная Македония, а также закрытые для украинских туристов Россия, Испания, Молдова, Израиль.

К странам «зеленой зоны» отнесены открытые для украинских туристов Тунис, Беларусь, Турция, Словения, Египет, Коморские острова, Пакистан, Багамские острова, Великобритания, Иран, а также закрытые для украинских туристов Италия, Грузия, Чехия, Польша, Канада, Китай, Германия, Франция.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 45,6.