Названі продукти, які діють як прискорювачі метаболізму

При хорошому метаболізмі калорії спалюються швидше – це одна з ключових умов для схуднення і підтримки стрункої фігури. Німецькими фахівцями були названі продукти, які діють як природні прискорювачі обміну речовин.

Морська рослинність. Активність метаболізму тісно пов’язана з функціонуванням щитовидної залози. Якщо залоза працює мляво, синтезує недостатньо гормонів, це може сприяти повноті. Зниження її діяльності дозволяють не допустити водорості.

Чорниця. Її споживання допомагає організму відновити баланс цукру в крові, що дозволяє метаболічним процесам здійснюватися в інтенсивному режимі. Крім того, чорниця зменшує запалення, завдяки чому знижує ризик раку, серцевих захворювань, високого рівня холестерину, діабету.

Джерела білка. Протеїни – одні з найефективніших прискорювачів метаболізму, особливо в поєднанні з вправами: такий комплекс сприяє нарощуванню м’язової маси, що витісняє жир. Продукти, особливо багаті білком, – це риба, яловичина, птиця, бобові, кіноа, горох.

Какао. Необроблений (несолодкий) шоколад багатий мінералами, перш за все, магнієм. Дана речовина не тільки стимулює обмін речовин і бореться з ожирінням, але і скорочує ризик появи діабету.

Ананас. Ферменти, які містяться в ньому діють як прискорювачі процесу травлення, тим самим допомагаючи знижувати вагу – про це пише журнал Freundin (Німеччина).