Під Запоріжжям водій на смерть збив велосипедиста

У місті Мелітополі Запорізької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув велосипедист.

Поліція відкрила кримінальне провадження і шукає свідків. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

“15 серпня близько 18:30 на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі водій автомобіля Geely, мешканець Мелітополя 1986 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку та несподівано змінив напрямок руху.

Внаслідок ДТП велосипедист, мешканець Мелітополя 1957 р.н., від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди”, — йдеться у повідомленні.