В ОРДЛО горит крупнейшая шахта Донбасса

На самой крупной и перспективной шахте Донбасса – «Комсомолец Донбасса», расположенной в северной части ОРДО – сегодня ночью вспыхнул пожар.

Он продолжился и утром, — передает Хвиля со ссылкой на Реал.

Местные жители в социальных сетях указывают, что грузовой копер «Комсомольца Донбасса» загорелся около трех часов ночи. Уже в 9:24 они комментировали: «Хорошо горит».

Работник «Комсольца Донбасса» «SиЭ#РПЧД» утверждает, что горит центральный ствол шахты. А причиной пожара называет последствия оттока квалифицированных кадров и отсутствия вложений в ремонт и обслуживание оборудования.

Также «SиЭ#РПЧД» вспомнил о долгах по зарплате.

Другой шахтер «Комсомольца Донбасса» – Максим Деменев – дополнил, что горит скиповый ствол.

«…Горит скиповой ствол. Сказали, что мы остановимся или надолго, или очень надолго», — пояснил Деменев.