Беларусь внезапно проведет военные учения у границы с Литвой

После того, как Александр Лукашенко объявил о стягивании солдат НАТО к белорусской граниице, Минобороны РБ объявило, что 17 августа проведет военные учения на границе с Литвой.

Подразделения ракетных войск и артиллерии уже выдвинулись в тренировочный район. Учения будут проходить возле БелАЭС (Островецкий район Гродненской области), а также на военных полигонах «Обуз-Лесновский», «Гожский» и «Неман».

Продлятся учения до 20 августа. Как сообщает Минобороны Беларуси, участникам поставлена задача: проверить готовность охраны воздушного пространства в районе западной границы. Предусмотрены в том числе и боевые стрельбы с участием танковых и механизированных батальонов.