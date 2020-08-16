Офис Зеленского резко ответил Лукашенко: Если доверия народа нет, обвиняя Украину, его не восполните

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил Александру Лукашенко на обвинения в том, что якобы Украины приказывает провести выборы.

«Межгосударственные отношения — это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?…», — говорится в сообщении Офиса.

У Зеленского по пунктам разъяснили свою позицию:

Во-первых, Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации…

Во-вторых, несомненно, ссылаясь на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие.

В-третьих, официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, именно тот выбор государства, однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим.

«Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость… От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков», — резюмировали в Офисе Зеленского.