Нашумевший пост о сравнении цен в Украине и Беларуси оказался фейком

Несколько дней по сети гуляет таблица со сравнительными ценами на продукты и услуги в Беларуси, где люди восстали против режима Лукашенко, и в Украине.

«Цифры таблички не соответствуют действительности. 1 белорусский рубль равен 11,12 украинским гривням, то есть 100 белорусских рублей — это 1120 гривен. Поэтому просто заходите и сравнивайте сами и не ведитесь никогда на вот такие таблички с эмоциональными вбросами», — говорится на странице «По той бік новин» в Facebook.

Журналисты, которые оперативно проверяют сомнительную информацию, пишут, что ни одна цена ни на один продукт не стоит свободы людей. Это подмена понятий, когда определенными атрибутами пытаются отвлечь внимание от другого.

Волонтеры обращают внимание на несколько нюансов в распространенной фейковой табличке. По ней невозможно определить, когда делали мониторинг цен, за какое время, есть ли эти данные.

Кроме того, пишут они, цена на продукты будет зависеть от веса, количества, производителя. В разных торговых точках цена на один и тот же продукт будет отличаться.

Та же история и с коммунальными платежами в разных частях Украины — каким образом автор вычислил их стоимость — неизвестно.

«Будьте осторожны с такими инфовбросами, смотрите на то, кто сделал пост, о чем еще пишет этот человек, кто это распространяет, кто комментирует и с какой волной разносится. 62 тысячи репостов за три дня», — советуют журналисты.

Таблица якобы уже собрала около 62 тысяч репостов.