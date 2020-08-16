Под Мариуполем раскопали курган, которому более 5 тысяч лет (видео)

На Донетчине в районе Мариуполя археологи раскопали курган возрастом 5000 лет. В ходе раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.

Об этом сообщает Час Пик со ссылкой на телеканал TV7, передает Восточный вариант.

В экспедиции участвуют школьники и студенты из детского археологического лагеря.

Юные археологи признаются, что некоторые находки сначала принимали за камни и мусор, но оказалось, что это части старинной посуды.

Найденные осколки тщательно моют и анализируют, затем пытаются сложить из них кувшины и горшки.

Руководитель экспедиции, кандидат исторических наук Вячеслав Забавин заявляет, что для истории эти находки неоценимы, ведь им более 5000 лет.

Найти артефакты удалось благодаря анализу военно-топографических карт Шуберта 19-го века, на которые были наложены современные спутниковые снимки. Так археологи определили местонахождение кургана.

В кургане было выявлено 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Ориентировочно это предки кимерийцев.

“Голова и верхняя часть туловища были окрашены ярко-красной охрой – минеральной краской. Покойник лежал на сложной подстилке минимум из 3-х слоев. Нижний – это остаток кожи или шкуры”, – рассказал Забавин.

Все эти находки после того, как их соберут и проанализируют на историческом факультете Мариупольского гуманитарного университета, будут переданы в краеведческий музей.

Фото: скриншот видео ТВ7.