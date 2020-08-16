Протестующие дошли к Дому правительства в Минске, колонна растянулась почти на 4 км

Колонна противников Лукашенко, которая собралась у Стеллы Победы, двинулась по Минску. Она уже достигла Дома правительства.

Сейчас они дошли к месту, где еще недавно собирались люди, которые пришли на митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

На видео видно, что людей собралось огромное количество. Люди все еще идут. Как видно на другом видео от Sputnik, колонна растянулась от Стелы «Минск — город-герой» до площади Независимости.

Шествие продолжается. Финальный митинг запланирован у Дома правительства.

От Дома правительства до Стеллы 3,5 километра.