Американські лікарі виявили новий симптом коронавірусу

Медики Гаррет Прінс і Мішель Сегель, які практикують в госпіталі Кук в Чикаго, заявили про виявлення нового симптому коронавірусу.

За словами лікарів, про захворювання може говорити постійна гикавка.

Такого висновку медики дійшли в результаті дослідження, яке було опубліковано в журналі Аjemjournal, – передає УНІАН. За словами медиків, гикавка, на яку спочатку не звертали увагу, при СOVID-19 може бути викликана враженням нерва, розташованого біля діафрагми дихальних шляхів. При цьому, не виключено, що самі хворі і їх лікарі не асоціюють гикавку з коронавірусом. Список симптомів коронавірусу постійно поповнюється.

Нещодавно фахівці з Центру по контролю і профілактики захворювань США додали до списку потенційних симптомів COVID-19 нудоту і діарею. Вони, як і більшість інших симптомів, можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. З початку пандемії до числа найбільш поширених симптомів коронавірусу відносять лихоманку, кашель, задуху, втому, головний біль, втрату смаку і біль в горлі.