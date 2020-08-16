На Донбассе снайпер ЛНР сдался в плен, не выдержав издевательств боевиков

В воскресенье, 16 августа, на Донбассе снайпер так называемой ЛНР сдался ВСУ из-за произвола главарей боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

«Сегодня был задержан стрелок-снайпер, у которого обнаружили военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств российской валютой и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия. Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины», — сказано в публикации.

Отмечается, что сейчас им занимаются компетентные органы.