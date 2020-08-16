Бред Пітт повідомив, що через поведінку Джолі страждають їхні діти

Відносини 56-річного Бреда Пітта і 45-річної Анджеліни Джолі знову загострилися. Актриса намагається відсторонити від справи про опіку над дітьми суддю Джона Одеркірка.

Зірка Голлівуду недавно дізналася, що у судді є ділові відносини з адвокатами Пітта. У зв’язку з цим Анджеліна і виступила проти Одеркірка. Однак актор відправив зустрічний позов до суду, в якому попросив не затягувати розгляд справи. Юристи Бреда підкреслили, що суддя був присутній на весіллі подружжя, а значить, він однаково прихильно ставиться як до Пітта, так і до Джолі.

Актор упевнений, що зараз його екс-дружина навмисно займається тим, що відтягує остаточне рішення про опіку над 6 дітьми. У своїй заяві Бред підкреслив, що Енджі використовує “очевидну тактику гамбіту”, намагаючись перешкодити винесенню вердикту.

“У такій ситуації найбільше страждають діти”, – цитує People слова Пітта. Навіть у західних таблоїдів не виникає сумніву, що голлівудська діва робить відчайдушні спроби відкласти вирішення питання опіки на невизначений термін, оскільки розуміє, що її позиція вже не представляється виграшною.

За інформацією джерела з оточення Пітта, Джолі своїми звинуваченнями судді в упередженості демонструє розпач. Зірка фільму “Спокуса” дуже побоюється, що остаточний вердикт буде винесено не на її користь.