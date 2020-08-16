В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов президента

Только такое решение «должны принимать не на улицах».

Об этом заявил глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, который претендовал на должность президента, но снялся с выборов, передает телеграмм-канал «Наша Нива».

Он допускает такую возможность, но «решать должен парламент, а не улица».

«Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда — не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице», — заявил он с трибуны на митинге в центре Минска.