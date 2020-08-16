Протесты в Минске: площадь Независимости заполнена

Протесты в Минске переместились на площадь Независимости, которая теперь заполнена людьми почти вплотную.

Об этом сообщает TUT.by в Telegram в воскресенье, 16 августа.

“Минск. Участники акции солидарности дошли до площади Независимости, они заняли практически всю площадь. Также заполнен весь проспект до улицы Ленина. На ступеньках КГБ стоят люди с плакатами, на которых требование освободить политзаключенных. Проходящие мимо КГБ люди кричат: “Отпускай!”, – сказано в публикации.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020

Фото и видео заполненного центра столицы Беларуси публикует Telegram-канал NEXTA Live.