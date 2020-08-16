«Укравтодор» планує закатати дороги в бетон

В останні роки відбулися серйозні системні зміни в розвитку дорожнього господарства, які дозволили збільшити темпи нового будівництва, реконструкції та ремонтів доріг. Проте разом з відновленими дорогами зростає і навантаження на них – збільшується кількість великовантажних транспортних засобів. Вирішенням проблеми може стати будівництво автомобільних доріг з цементобетонним покриттям. Саме вони краще витримують навантаження та високі температури.

Дорожнє господарство України потерпає від перевантаження важковагового транспорту. Це призводить до швидкого руйнування дорожнього полотна. Одним з інструментів вирішення цієї проблеми повинні стати цементобетонні технології. Де та скільки бетонних доріг побудує «Укравтодор», розбирався УНІАН.

Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» спільно з держпідприємством «ДерждорНДІ» і асоціацією виробників цементу «Укрцемент» презентували концепцію програми розвитку цементобетонних доріг в Україні на 2021–2025 роки. Необхідність її розроблення викликана, в першу чергу, необхідністю вирішення проблеми розбиття вантажівками асфальтних доріг.

В останні роки відбулися серйозні системні зміни в розвитку дорожнього господарства, які дозволили збільшити темпи нового будівництва, реконструкції та ремонтів доріг до найбільших за часи незалежності України масштабів. Проте, разом з відновленими дорогами зростає і навантаження на них – збільшується кількість великовантажних транспортних засобів.

Держава намагається взяти під контроль ситуацію шляхом запровадження автоматичного зважування в русі, збільшенням кількості мобільних вагових комплексів, обмежуючи пересування великовантажного транспорту по окремим маршрутам або в окремі періоди.

Особливо це стосується вагових обмежень при підвищених температурах повітря (вище +28°С), коли вводяться обмеження руху. Але спеціалісти «Укравтодору» визнають, що проблему загострює факт відсутності в державі ефективної системи тотального контролю за їх рухом. Якою ж може бути відповідь на цей виклик?

Вирішенням проблеми може стати будівництво автомобільних доріг з цементобетонним покриттям. Саме вони, за словами голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, краще витримують навантаження та високі температури.

«Вони оптимальні для нового будівництва та реконструкції на Півдні країни. Для ремонтів та оновлення є свої обмеження, та я впевнений, що бізнес зможе адаптуватися, коли побачить реальні переваги й інтерес з боку держави», — зазначив він в ході презентації концепції.

Також, серед основних переваг використання цементобетонного покриття — мінімальний відсоток імпортної складової. Адже при будівництві цементобетонних доріг використовуються в основному українські матеріали, на відміну від звичних для нас асфальтних доріг, де переважно використовується імпортний бітум.

«Локалізація бетонних доріг вище. За підрахунками фахівців, понад 90 відсотків будуть з матеріалів, вироблених в Україні. Крім того, на ціну цементу не впливає коливання долару. В нас достатньо заводів, які забезпечать потребу», — зазначила народна депутатка та заступниця голови партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Вже в цьому році мають з’явитися десятки кілометрів цементних доріг державного значення. За словами Кубракова, на даний момент будуються 80 км нової дороги на ділянці траси Н-31 Дніпро-Решетилівка в межах Полтавської області. Також 75 км дороги Кропивницький – Миколаїв на трасі Н-14 Олександрівка-Миколаїв. В процесі будівництва і 22 км обходу Житомира на трасі М-06 Київ-Чоп.

Також в планах на найближчі роки побудувати 180 км дороги М-29 Харків-Перещепино, Р-55 Одеса-Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль-Маріуполь (95 км в межах Дніпропетровської області) та 114 км траси М-14 Одеса- Новоазовськ.

Де очікувати цементні дороги місцевого значення, — поки невідомо. Як повідомив директор «ДерждорНДІ» Безуглий, є тільки план по загальному обсягу – 2000 км. Але які саме ділянки, — буде вирішувати місцева влада. За попередніми розрахунками реалізація програми коштуватиме 110 млрд гривень, зазначив Безуглий.

«Планується залучати кошти державного та місцевих бюджетів, а також ресурси міжнародних фінансових організацій», — повідомив він.

По суті, це перше системне рішення на підтримку технологій цементобетонного будівництва в Україні. Однак, щоб втілити концепцію в життя, своє слово має ще сказати уряд. Але найголовніша задача – знайти кошти, що в умовах кризи зробити вкрай складно.