Несколько лет назад белорусы были похожи на людей, сбежавших из Северной Кореи, – журналистка

Поэтому сейчас удивило, что они перестали терпеть. Думаю, и самого Лукашенко это удивило – в своей параллельной реальности он решил, что приручил, сломал, подавил.

Об этом в «Фейсбуке» пишет российская журналистка Александра Гармажапова.

«Пара аполитичных подруг удивлённо написали в direct: «Бедные белорусы. Батька проявил себя как-то непорядочно. Думала, он добрее. Узурпатор, но не убийца же».

И в этот момент в сознании произошёл флешбэк. Осень 2008 г., Кишинёв (Молдова).

Семинар, на который съехались активисты из России, Украины, Беларуси, Албании и др.

Молдаване ругали своего президента-коммуниста Воронина (через несколько месяцев они его снесут) и говорили о коррупции.

Украинцы бодро рапортовали, когда планируют зарегистрировать свою партию, описывали избирательную кампанию и т.д.

На этом фоне контрастировали белорусы – они выглядели испуганными и потерявшими надежду, их взгляд потух. Они рассказывали про своих соратников, которые исчезают средь бела дня, про чудовищный страх населения перед силовиками и т.п. Мы слушали их как людей, сбежавших из Северной Кореи.

Для нас, россиян, в те сравнительно травоядные годы, когда за пикет штрафовали на 500 рублей и тут же отпускали, это звучало жутко. Поэтому, честно скажу, крайне жестокое поведение их силовиков меня как раз не удивляет. Ровно так те активисты из Беларуси их описывали.

Удивило, скорее, что перестали терпеть (белорусы, не обижайтесь, но 12 лет назад казалось, что смирились). Думаю, и самого Лукашенко это удивило – в своей параллельной реальности он решил, что приручил, сломал, подавил.

Но, выходит, ошибся», – пишет журналистка.