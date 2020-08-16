Зеленский должен прекратить позорить Украину и немедленно разорвать отношения с режимом Лукашенко — Бутусов

Три причины, почему Украина должна немедленно разорвать отношения с режимом Лукашенко.

Об этом полчаса назад написал известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

1. Зеленский может сам лично дружить с Лукашенко, но он не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами происходящее в Беларуси.

Мы шесть лет боремся за свободу и демократию. И в тот момент, когда Польша и страны Балтии в одном строю выступили в защиту демократии, в поддержку народа Беларуси, руководство Украины, которая так мучительно страдала в ходе Революции, уклоняется от солидарности с нашими союзниками.

Вместо однозначного осуждения Лукашенко и нарушений прав человека, мы слышим от президента Зеленского и МИДа набор трусливых обтекаемых слов, цель которых — не поссориться с одним из самых отвратительных тиранов Европы.

2. Лукашенко выдал в РФ (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) 32 террориста, запрос на экстрадицию которых за совершении ими особ тяжких преступлений мы направили. То есть они убивали украинцев, подозреваются, но Лукашенко решил защитить преступников от нашего правосудия, от наказания за кровь и убийства. Причем, не понятно на каком основании в Россию выдали 9 граждан Украины!

А теперь давайте вспомним, как Лукашенко позволил похитить из Минска гражданина Украины, которого бросили в тюрьму по смехотворному обвинению — что он плохо отзывался о Путине в соцсетях! Выдача террористов — плевок в лицо нашей стране.

3. Лукашенко заявил, что в любой момент на территорию Беларуси он пригласит российские войска. То есть по сути Лукашенко отказался от всякой независимости и самостоятельности и показал — Беларусь — военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины.

О каком посредничестве в Минске может в такой обстановке идти речь? Лукашенко — не посредник и не друг Украины — он близкий союзник Путина, который ведет переговоры в интересах Москвы.

Лукашенко вытер ноги об интересы Украины. А в ответ мы слышим беспомощные увещевания и глубокую озабоченность президента Зеленского и нашего МИДа.

Кто будет уважать нашу страну, если вы боитесь защищать национальные интересы не только перед Путиным, но даже перед картофельным фюрером?