Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о Беларуси

В ПАСЕ украинская делегация инициировала декларацию по событиям в Беларуси.

Об этом заявила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько в Facebook в воскресенье, 16 августа.

“Я инициировала Белорусскую декларацию – документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации”, – информирует Ясько.

По ее словам, декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, а также иностранные партнеры Украины, беспокоящиеся о свободе и демократии в Беларуси, – это главы делегаций Эстонии Мария Юферева-Скуратовски, Латвии Инесе Либин-Эгнер, Литвы Альгирдас Буткевичюс и Великобритании Роджер Гейл.

В декларации сказано, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование 9 августа и подсчет голосов “не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа”. Кроме того, документ осуждает применение насилия к участникам мирных собраний в городах Беларуси.

Власти страны призывают немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний и настаивают на скорейшем начале мирного диалога между сторонами избирательного процесса.

Подписанты также “будут приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражают готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров”.