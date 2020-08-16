Екснардеп Скосар може уникнути відповідальності за тяжкі злочини через тиск на суддів

Мільйонні борги перед банками та представниками столичного бомонду, хабарі, шахрайські схеми, погрози партнерам і навіть замовне вбивство – яких тільки злочинів немає у послужному списку екснардепа Ігоря Скосаря.

Чому ж колишній парламентар досі не ув’язений? З’ясовувала команда «СтопКору».

Екснардеп Ігор Скосар підозрюється у шахрайстві, погрозах фізичною розправою та вбивстві. Суд має обрати йому запобіжний захід, однак на суддів тиснуть високопосадовці з Вищої ради правосуддя.

Ці посадовці прямо пов’язані зі Скосарем та давно прикривають його злочини. Через тиск з боку ВРП судді вагаються, чи виносити рішення про арешт колишнього народного обранця.

Та поки Скосар не за ґратами, він може й надалі вчиняти злочини, погрожувати людям і навіть убивати тих, хто йому заважає. Крім того, він також може утекти за кордон, аби уникнути відповідальності, чи продовжити тиснути на служителів Феміди.

Такі люди не повинні залишатися на волі та без нагляду правосуддя. А тиск на суди не має стати причиною впустити злочинця.

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