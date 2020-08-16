Кабмин утвердил надбавки некоторым категориям пенсионеров: будет начислена «задним числом»

Кабмин Украины намерен утвердить надбавки для одиноких пенсионеров, которым исполнилось восемьдесят лет или больше. Об этом сообщает официальный сайт Минсоцполитики Украины.

Помимо индексации пенсий, которая состоялась в июле и будет в декабре, Министерство социальной политики планируют выплачивать денежную помощь в размере 685 гривен одиноким пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше.

Известно, что размер выплаты составит 685 гривен (это сорок процентов от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Выплата будет назначена «задним числом», с первого января 2020 года. Выплачивать такие надбавки начнут уже в ближайшее время.