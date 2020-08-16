Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кабмин утвердил надбавки некоторым категориям пенсионеров: будет начислена «задним числом»

16.08.2020

Кабмин Украины намерен утвердить надбавки для одиноких пенсионеров, которым исполнилось восемьдесят лет или больше. Об этом сообщает официальный сайт Минсоцполитики Украины.

Помимо индексации пенсий, которая состоялась в июле и будет в декабре, Министерство социальной политики планируют выплачивать денежную помощь в размере 685 гривен одиноким пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и старше.

Известно, что размер выплаты составит 685 гривен (это сорок процентов от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Выплата будет назначена «задним числом», с первого января 2020 года. Выплачивать такие надбавки начнут уже в ближайшее время.

Читайте також:   Венедиктова призначила відповідальним за ДБР провалив атестацію прокурора
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *