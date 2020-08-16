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Іспанський архітектор Мансо підрахував кількість учасників сьогоднішніх акцій в Мінську: 12 тис. – за Лукашенка, 127 тис. – проти

17.08.2020

Іспанський архітектор Давид Мансо проаналізував фото сьогоднішніх мітингів у Мінську за допомогою програми Autocad.

Про це повідомляє BBC.

 

Він розділив зайняте протестувальниками місце за щільністю людей: 2 людини, 1 людина і 0,25 людини на квадратний метр. В результаті у нього вийшло, що акція біля стели “Мінськ – місто-герой” зібрала 127,3 тисяч осіб.

А мітинг “президента”, що захопив владу в Білорусі” Олександра Лукашенка на площі Незалежності – 12,7 тис. осіб. Мансо цікавиться протестами через сімейні причини: його дружина родом з Білорусі.

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