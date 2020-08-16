В Бресте отпускают первых задержанных протестующих

В Бресте, Беларусь, из СИЗО начали отпускать первых задержанных протестующих.

Об этом сообщает TUT.by в воскресенье, 16 августа.

Уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания.

Под зданием СИЗО люди продолжают стоять в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать. Родственники, представители общественности и СМИ ранее пытались попасть в СИЗО № 7.

К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.