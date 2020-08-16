Показ Киркорова по ТВ во время митинга насмешил белорусов

В Сети набирает популярность видео, снятое в Минске в воскресенье. На нем показан телевизор, по которому транслируется выступление короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова.

При этом за окнами камера показывает тысячи митингующих против результатов выборов президента, а также жестких задержаний на акциях протеста. Эта ситуация серьезно насмешила белорусские соцсети.

Некторые шутят, что Киркорова показывают вместо балета «Лебединое озеро».

Ранее стало известно о первых задержаниях силовиками участников акции протеста в Минске 16 августа.

Между тем, акция протеста у СИЗО-1 в Минске завершилась без задержаний. Несколько десятков человек собрались там, чтобы потребовать от властей освободить политических заключенных. Среди них Виктор Бабарико, а также Сергей Тихановский.