Сын Лукашенко извинился перед задержанными боевиками ЧВК Вагнера

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко лично извинился перед задержанными гражданами России. Как передает Telegram-канал WarGonzo, это якобы произошло еще до их освобождения.

Как отметили источники в белорусских силовых структурах, перед тем, как отправить 32 задержанных на автобусе в Москву, генпрокурор Белоруссии вместе с сыном Лукашенко пришли к ним в актовый зал одной из правительственных резиденций. Они лично принесли извинения. О каком именно сыне Лукашенко идет речь, не известно. У главы Белоруссии их трое.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако она появилась также и в Telegram-канале российского телеведущего Владимира Соловьева.