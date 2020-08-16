Бывший тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич назвал действия ОМОНа полным беспределом

Александр Хацкевич отреагировал на протесты в Белоруссии.

По его словам, граждане родной для специалиста страны «терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец». При этом действия ОМОНа при разгоне акций он назвал «полным беспределом».

Хацкевич подчеркнул, что эти люди выполняют приказы, однако «у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях». В частности, по его словам, люди, которые отдавали преступные приказы на Украине, в итоге несли наказание.

Также тренер отметил, что у его друга забрали 14-летнего внука, «которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали», передает by.tribuna.com.

Ранее о ситуации в Белоруссии высказалось множество известных в стране личностей. Среди них биатлонистка Дарья Домрачева, актриса Саша Бортич, экс-футболист сборной Белоруссии Василий Хомутовский.