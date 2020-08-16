Стал известен маршрут объезда ремонтных работ под Одессой на киевской трассе

Во второй половине дня субботы, 15 августа, на трассе Е 95 по направлению Одессы образовалась огромная пробка из автомобилей. Ранее огромную пробку на трассе Киев — Одесса наблюдали перед Днем Конституции, когда после ослабления карантина все ринулись на море.

Сейчас, как сообщают очевидцы, за 50 километров до пункта назначения полиция перекрыла трассу Киев — Одесса, пояснив неудобства ремонтными работами.

Возле села Еремеевка полицейские перенаправляют транспортный поток на Одессу к молдавской границе по направлению на Кучурган.

«Езжайте на город Раздельная, потом на село Кучурган, от Кучурган на кишиневскую трассу, с кишиневской трассы на Одессу, а дальше уже куда душа пожелаете», — пояснил инспектор полиции, регулирующий движение на трассе.

Отметим, что этот маршрут на час длиннее, чем по трассе Киев-Одесса.