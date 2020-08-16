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Адвокат назвал диагноз актера Михаила Ефремова

17.08.2020

Врачи диагностировали российскому актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП, диагноз инсульт. 

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел», — заявил Пашаев.

Он сообщил, что из-за своего состояния артист не будет присутствовать на судебном заседании, которое назначено на 17 августа. При этом его участие в заседании 18 августа пока под вопросом, уточнил адвокат. 

 

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