Адвокат назвал диагноз актера Михаила Ефремова

Врачи диагностировали российскому актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП, диагноз инсульт.

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел», — заявил Пашаев.

Он сообщил, что из-за своего состояния артист не будет присутствовать на судебном заседании, которое назначено на 17 августа. При этом его участие в заседании 18 августа пока под вопросом, уточнил адвокат.