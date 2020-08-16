Даже не нашлось живых людей, писали боты: пресс-служба Лукашенко опозорилась в сети

Пресс-служба Лукашенко в telegram-канале «Пул первого» опубликовала восторженные комментарии «людей» о сегодняшнем провластном митинге, подписав публикацию «Соцсети про сегодняшний митинг.

The Village Беларусь решил посмотреть, кто эти «люди», и выяснил, что шесть из семи публикаций написаны «ботами» — аккаунтами-пустышками, созданными специально к выборам (в Facebook все шесть зарегистрированы в июне этого года или позже).

Мы делали расследование о таких аккаунтах и даже пытались написать некоторым.

Кажется, не нашлось даже кому писать хвалебные комментарии в честь прошлого президента Беларуси.