Защитные рабочие перчатки от ПромСИЗ ™: большой выбор по низким ценам

Компания-изготовитель ПромСИЗ™ предлагает защитные рабочие перчатки для работников разных отраслей. Защитные средства отличаются по классу вязки, материалу изготовления, типу напыления. От этих параметров зависит прочность и удобство эксплуатации, поэтому они учитываются при покупке. Кроме покупки готовых перчаток, клиентам доступен индивидуальный пошив. Команда ПромСИЗ™ разработает модель согласно с вашими условиями труда.

Все о рабочих перчатках от ПромСИЗ™

Для производства рабочих перчаток используются следующие материалы:

Хлопок с поливинилхлоридным покрытием . Изделия подходят для несложных работ на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, быту, торговле. Защищают от термических воздействий, легких повреждений.

Латекс . Предназначены для работ с различными химическими растворами, при санитарных обработках, в лабораторных условиях. Защищают кожу от раздражений.

Нитриловые . Предназначены для работы с щелочами, кислотами, абразивными составами, нефтепродуктами. Защищают кожу от разных видов повреждений, в том числе ожогов.

Силиконовые . Предназначены для работ средней тяжести на производственных предприятиях, складах.

Резиновые . Разработаны для применения в пищевой промышленности, при взаимодействии с биологическими и химическими составами, электрооборудованием.

Кожаные . Отличаются тактильной чувствительностью, поэтому рекомендованы к применению при монтажных работах и сборке конструкций.

Антивибрационные . Подходят для работы с отбойным оборудованием, ударными системами, дробильными установками. Способствуют поглощению вибраций, надежно защищают суставы и кожу от повреждений.

Изделия с плотным резиновым манжетом не соскальзывают, предотвращают попадание пыли на кожу.

Изделия соответствуют европейским стандартам качества и имеют следующие сертификаты:

420:2001;

388:2005;

374;

388;

420;

407.

Также модели отвечают отечественным ГОСТ 5007-87, 12.4.010-75, 12.4.183-91.

Маркировка и особенности применения

Маркировка видов защиты:

Бм — разработаны для предотвращения воздействия микроорганизмов и биологических составов;

Вн — влагозащитные;

З — производственные загрязнения;

К20-К80 — воздействие серных кислот;

Мв — вибрация;

Ми — трение;

Нм — воздействие нефтяных смазок, тяжелых веществ и соединений;

Нс — неочищенная нефть;

Он — неароматические составы;

Тн — для использования в условиях пониженных температур;

Тр — металлические искры, брызги;

Щ20-Щ50 — при работе с щелочными растворами.

Кому необходима продукция ПромСИЗ™

Товар актуален для таких категорий покупателей:

промышленные компании: металлургические, машиностроительные, производственные предприятия и цеха;

сетевые компании: станции техобслуживания авто, АЗС, салоны красоты, клиники, аптеки, SPA-центры, заведения общепита;

оптовые фирмы, магазины, занимающиеся экспортом продукции;

индивидуальные покупатели.

Достоинства сотрудничества с компанией

ПромСИЗ™ — это команда экспертов в сфере производства защитных средств с 24-летним опытом. Товар компании соответствует украинским и европейским стандартам качества.

Кроме перчаток разных видов, фирма производит все типы спецодежды на заказ, обувь, защитные очки, сумки, предохранительные пояса. Компетентные сотрудники готовы проконсультировать по выбору СИЗ для вашего предприятия.

Возможна покупка продукции оптом и в розницу. На сайте компании promsiz-tm.ua можно получить скидку, сравнить модели, чтобы определить наиболее подходящий по характеристикам вариант. У производителя купить дешевле, поскольку не нужно платить посреднику.

Как сделать заказ

Для оформления заказа свяжитесь с менеджером по телефону:

+38 (044) 498-66-38;

+38 (098) 110-00-75.

Также можно заказать услугу обратного звонка на сайте либо оформить заявку в офисе по адресу: Киево-Святошинский р-н, с. Горенка, ул. Приозерная, 14.

Защита сотрудников — приоритетная задача для любого работодателя, особенно если речь идет о производстве. Чтобы сохранить здоровье сотрудников, важно обеспечить их всеми средствами защиты, включая рабочие перчатки. Заказывая в ПромСИЗ™, клиент получает прочную спецодежду, которая прослужит не один год.