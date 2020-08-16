Ляшко о возможном переносе выборов: если 50% территории будет в «красной зоне»

При такой ситуации власти могут задуматься о переносе выборов.

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на проведение местных выборов. В частности, власти могут принять решение о переносе их с октября 2020 года на более поздние сроки.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

«И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в «красной зоне», то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — отметил Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.

«Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавируса», — сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что на сегодня сложно спрогнозировать, будут ли отложены выборы из-за коронавируса. Ситуация может проясниться уже в начале октября.