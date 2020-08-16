Археологи нашли древние деревянные хоромы и раскрыли их тайну

В России археологи обнаружили остатки деревянной усадьбы конца XII – начала XIII веков.

Об этом сообщает информагентство Regnum.

Ученые вели раскопки на территории древнейшего Рубленого города, где сейчас Ярославль. Там нашли нижние венцы деревянных срубов зданий домонгольской эпохи. Одно из них удивило специалистов своими размерами. Им попалась постройка необычно большого размера, сложной архитектуры и с разнообразными пристройками.

“Внутри огромный погреб пять на пять метров, в который был вставлен сруб. Туда вела не приставная, а стационарная лестница со ступенями. Это был не обычный жилой дом, это были хоромы, может быть, даже два-три этажа. Мы нашли большой кусок оконного стекла. Оконное стекло – это что-то выдающееся для того времени. Вероятно, застеклялось окно терема”, – рассказал ученый Илья Аникин.

Специалисты предполагают, что такой дом мог построить только представитель княжеско-боярской элиты того времени. Остатки подобных зданий домонгольской эпохи ранее не встречались в Ярославле.

“Роскошество такого размера мы в первый раз видим при раскопках с 2004 года, за 15 лет ничего подобного мы здесь не видели. Этот дом оказался уникальным по своим размерам. С точки зрения науки это представляет огромный интерес”, – рассказала заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова.