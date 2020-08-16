Повінь – зміна системи

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В Италии решили закрыть ночные клубы после нового роста заболеваемости коронавирусом

17.08.2020

Власти Италии приняли решение снова закрыть ночные клубы в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает «» в Телеграме. 

Напомним, 14 августа, в Италии зафиксировали самый высокий с весны антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Тогда за 24 часа в стране обнаружили 574 новых пациента с коронавирусом. Это является самым высоким показателем с мая, когда страна оказалась в эпицентре мировой пандемии. 

В целом в Италии известно о 252,8 тысячах больных, еще 35 человек скончались от осложнений заболевания. 

 

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