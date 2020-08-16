СМИ пишут о переброске подразделений Росгвардии в Беларусь

Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается.

Колонну автозаков без маркировок и номеров, о которой мы писали ранее, заметил читатель «Фонтанки» на той же дороге Санкт-Петербург — Псков.

По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30—40 грузовиков и несколько военных внедорожников. Штатная вместимость одного «автозака» — около 20 человек.

Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа — 1500 человек) Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели «Медузы» и коллега журналиста Василия Максимова.

Видимо, эта же колонна снята на видео на YouTube.

В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью.

Мы продолжаем мониторинг ситуации и просим делиться с нами фото- и видеоматериалами.

Источник: Conflict Intelligence Team