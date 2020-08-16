Протесты в Беларуси: жители Бреста требуют отставки главы города

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим. Соответствующую видеозапись опубликовало издание TUT.BY, пишет УНН.

Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами. Однако толпа освистала мэра и потребовала его отставки.

“Уважаемые друзья, я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги. Все, что в рамках моей компетенции, будет решено”, — сказал он.

Вместе с Рогачуком к митингующим вышли начальник управления внутренних дел города Александр Астрейко, начальник следственного комитета Руслан Сычев и прокурор Бреста Андрей Володько. Во время их объявления собравшиеся скандировали “Убийцы”.

Протесты в белорусских городах начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Сегодня центре Минска собрались более 200 тыс. человек. Они требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко. В белорусской столице также прошел митинг в поддержку действующей власти.