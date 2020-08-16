Как будут работать детсады в Украине осенью: в МОЗ дали ответ

В Украине детские сады, как и школы, будут закрывать, если населенный пункт попадет в «красную» зону адаптивного карантина.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, когда мы говорим о «красном» уровне опасности, то в районе или городе прекращается работа всех образовательных учреждений

«Конечно, надо принимать соответствующие меры для того, чтобы локализовать и стабилизировать ситуацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. А ее распространение прекращается, когда уменьшается количество контактов», – пояснил он.

Степанов напомнил, что тот или иной уровень опасности устанавливается на 14 дней.

«То есть, если устанавливается «красный» уровень, то он действует 14 дней. А через 14 дней, исходя из показателей, уже принимается решение об уменьшении уровня опасности или до «оранжевой», или «желтой», или даже до «зеленой» зоны. И сразу будет восстановлена, если будет позволять ситуация, и работа школ, и работа детских садов», – подчеркнул глава Минздрава.