Росіяни сховали свої балістичні ракети під водою

Російські міжконтинентальні балістичні ракети підводного базування можуть бути розгорнуті російськими військовими в районі Арктики.

З такими висновками виступили західні військові фахівці після того, як з’явилися деякі відомості про те, що ці унікальні системи почали тестуватися на реальну свою придатність стосовно супротивника. Названий і передбачуваний район розгортання унікального комплексу «Скіф» – він знаходиться в північно-західній частині Росії, в Баренцевому морі.

На сьогоднішній день міжконтинентальних балістичних ракет підводного базування немає ні в однієї країни світу, проте, унікальність цього озброєння полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день визначити реальне розташування ракет не можна ні з космічних супутників, ні засобами морської розвідки.

«Райони базування ядерного озброєння Росії досить точно можна відстежити з супутника, однак. «Скіф» позбавлений цього недоліку. Навіть якщо з якихось причин стане відомий район розташування російських МБР підводного базування, знищити його попереднім ударом буде неможливо – на глибині в кілька сотень метрів , перебуваючи в захищених пускових шахтах, вони просто недоступні для супротивника», – відзначає аналітик.

Що ж стосується впевненості в тому, що район розгортання російського комплексу «Скіф» то фахівці вважають, що у цього є маса причин.

«Цей район є сейсмічно спокійним і знаходиться під постійним контролем російських військових, що не дозволяє виявити його спеціальними кораблями і підводними човнами. Більш того, з цього район Росія може наносити удари практично по всіх напрямах, включаючи США і Європу. Точно визначити його не можна, але скоріш за все, мова йде про порівняно невеликих глибинах, що найбільшою мірою дозволяє стверджувати, що російський «Скіф» розгорнуть на дні Баренцевого моря», – заявили фахівці.

Слід уточнити, що інформація про розгортання російського «Скіфа» з’являлася неодноразово, однак офіційно так підтверджена не була.

P. S. «Скіф» — перспективна балістична ракета донного базування. Розробляється конструкторським бюро «Рубін»(Петербург) і Державним ракетним центром імені академіка Макеєва(Міас) за замовленням Міноборони. Балістична глибоководна ракета «Скіф» здатна перебувати в режимі очікування на морському, або океанському дні роками до отримання команди на пуск.