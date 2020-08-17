Проблеми зі здоров’ям, про які можуть «розповісти» ваші вуха

Якщо виявиш у себе наступні симптоми – обов’язково запишись до спеціаліста на консультацію.

Більшість людей не звертають особливої уваги на “сигнали”, які подають їх вуха. А даремно! Адже цей орган може попередити різні захворювання.

Червоні вуха

Якщо ти помітила, що вуха часто червоніють – це може бути симптомом недостатності надниркових залоз, що в свою чергу призводить до втрати ваги, зниження артеріального тиску і ниркової недостатності. Але можлива й інша причина – настання менопаузи. Все тому, що часто припливи зосереджені у верхній області обличчя, і відповідно в зоні вух.

Дзвін у вухах

Симптом досить нешкідливий, якщо ти довгий час слухала гучну музику або зіткнулася з інфекцією вуха. Але причини також можуть бути доволі серйозні: високий рівень холестерину і кров’яного тиску, проблеми в роботі гормональної системи і навіть пухлини.

Свербіж у вухах

Якщо час від часу ти відчуваєш свербіж в вушному проході – це вагомий привід проконсультуватися з лікарем. Неприємний симптом може означати появу грибкової інфекції або екземи. Головне-не займатися самолікуванням, адже неправильно підібрані препарати можуть тільки погіршити стан, аж до втрати слуху.

Вуха німіють

Якщо оніміння вух супроводжується слабкістю в руках і ногах, а також з’явилися проблеми з мовою, а обличчя стало ніби “дерев’яним” – це може говорити про наближення інсульту. Терміново звернися до лікаря!

Коричнева сіра

Якщо при чищенні вух ти помітила, що сірка коричневого кольору – це говорить про те, що нещодавно організм зазнав великого стресу. Постарайся найближчі кілька днів провести в спокійній обстановці.

Нагадаємо, що британські вчені з’ясували, який симптом найчастіше віщує інфаркт. Часто серцеві напади розвиваються повільно, але знаючи перші симптоми, можна уникнути серйозних наслідків. Ось деякі з них: незрозуміла втома, біль у литках, проблеми з травленням, надмірне випадання волосся і надмірне потовиділення