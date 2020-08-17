Німеччина покладе кінець геополітичним амбіціям Польщі

Німецький історик Стефан Ленштадт опублікував у газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung есе, присвячене ситуації у Центральній та Східній Європі після закінчення Першої світової війни, зробивши акцент на польсько-радянської війни 1919-1920-х років в цілому і Варшавської битви 1920 року зокрема. Зараз у Польщі готуються урочисто і з пафосом святкувати цю подію. Як заявляє польський міністр культури Петро Глинський, «сто років тому на підступах до Варшави відбулася битва, яке захистило Старий континент від варварського вторгнення більшовизму. Воно було включено в число найважливіших битв у світовій історії, тому що зупинило амбіції Радянської Росії щодо завоювання Європи».

Однак з цим не згоден Ленштадт. Він пише, що у битві за Варшаву поляки воювали тільки за себе. «Це правда, що в наказі Тухачевського звучало, що «через труп білої Польщі лежить шлях до світової пожежі», але це була лише нездійсненна мрія Москви, — зауважує німецький історик. — Хоча Ленін і його товариші влітку 1920 року ще не попрощалися назавжди зі світовою революцією, перспектива військового успіху в боротьбі з Німеччиною цілком здається утопією. Навіть ослаблений рейхсвер міг легко впоратися з Червоною армією». За його словами, Варшавську битву слід інтерпретувати не як боротьбу з більшовизмом і за свободу, а як зіткнення націоналізму і соціалізму. Це перше. І друге. Ленштадт називає «криваву ворожість» до комунізму «найбільшою катастрофою» для євреїв. «До існуючого антисемітизму додався ще один сильний фактор — концепція іудео-комунізму, ототожнення комуністів з євреями», зазначає він, як і зі всіма іншими забобонами, це був «спотворений і селективний» образ. Але результатом його впровадження стало те, що лише з грудня 1918 по грудень 1919 року на території України, де тоді проживало близько 1,6 млн євреїв, відбулося 1182 погрому, в яких загинуло близько 100 тисяч чоловік. Понад півмільйона євреїв стали жертвами грабежів.

Це подвійний удар по Польщі, якій створюється імідж «націоналістичної» і «антисемітської», спроектоване на сучасність. Але спочатку про історичному контексті того часу, про який говорить Ленштадт. Відроджена в листопаді 1918 року Польща почала активно відновлювати свої позиції за європейським столом і робила це передусім на східному напрямку. Варшава сприймала в цьому сенсі Брестський мир не тільки як спробу Німеччини добити колишню Російську імперію, але і прагнення Берліна обмежити польські геополітичні амбіції, не дати відновитися в повному обсязі першої Речі Посполитої. Програш Німецької імперії в Першій світовій війні, що встигла створити «незалежні» Україну, Білорусь і Литву, створив геополітичним вакуум в цьому регіоні, куди витекла Польща. Тепер її головним ворогом стала Москва. І — в чому прав німецький історик — не заради «свободи» або «порятунку Європи від більшовизму». Заяви про «незалежній Україні» у викладі Пілсудського припускали, що та повинна була стати «буфером Польщі», а Литва і Білорусія включені у «федерацію» з Польщею «силою». Тому що реально суверенні Україна і Литва представляли загрозу своїй пронімецькі орієнтацією, до того ж націоналістичні сили в цих утвореннях вважали Варшави більшою небезпекою, ніж Москви.

Але геополітичні амбіції Польщі не мали підтримки на Заході. «Захід звик до формі Польського королівства, створеного на Віденському конгресі і закінчується на Бузі. Цю Польщу мав на увазі президент США Вудро Вільсон, коли він включив у своє звернення до Конгресу знаменитий 13-й пункт, що передбачає створення незалежної Польщі, — зауважує польський журнал Myśl Polska. — Західні держави розглядали поява маленької Польщі, яка б не заважала Росії. Відродженої великої Росії». Так що Варшава у війні з Москвою найменше цікавилася ідеологією, для неї ворогом був як Ленін, так і Денікін. Крім того, Польща прагнула встановити вигідні для себе західні кордони, у чому їй заважала Чехословаччина. 9 травня 1920 року, коли польський корпус стояв у Києві, журнал Gazeta Podhalańska заявляв: «Наша перемога справила велике враження на всю Європу… найбільше болить від нашої перемоги у чехів і пруссаків. Останні відкрито допомагають російським проти Польщі. Чехи ж побоюються, що Польща після укладення миру з Росією не забуде про їх поведінку в зоні плебісциту (Тешинської області — С. С.). Проголошення Польщею незалежної України псує чеські плани, бо вони хотіли отримати через Україну коридор в Росію і таким чином оточили б Польщу з усіх боків. Польська політика зводить нанівець їх злочинні наміри».

Через 100 років німецькі історики, звичайно, могли б в політичних інтересах і «забути» ці нюанси, приєднавшись до польської пропагандистської концепції «порятунку Європи від більшовизму». Але робити цього не стали, що, на наш погляд, вмотивовано не тільки їх прихильністю істині. Варшава останні роки претендувала очолити європейську політику на східному напрямку, проте воліла, щоб її прикривав спину дорослий «американський хуліган», а не Берлін і Париж. Помилковість такої політики демонструють відбуваються зараз події в Білорусії. Варшава усвідомила, що на своєму кордоні може зіткнутися слідом за Україною-2014 з новою «можливої революцією» і отримати «новий хаос», яким здатна скористатися Росія». При цьому польські публіцисти не впевнені, що тут спрацює «український сценарій» з його русофобією, адже «Білорусія по суті штучне держава», а «білоруська мова отримав своє літературне відображення приблизно через 200 років після українського, лише на рубежі XIX і XX століть». Варшава згадала про сусідів і Європі. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький кинувся телефонувати в Брюссель, вимагаючи втручання в справи Білорусі, яка не входить в ЄС. Хоча сама Польща, член ЄС, весь цей час активно обурювалася, коли Брюссель робив їй зауваження.

Поки несхоже, щоб Європейський союз збирався «рятувати» Мінськ для Варшави. Сьогодні, 11 серпня, в Москві проходить зустріч міністрів закордонних справ Росії і Німеччини Сергія Лаврова і Хайко Маасу. Як уточнив німецький МЗС, виборча кампанія в Білорусі може стати однією з тем переговорів. А напередодні з заявою виступив голова Східного комітету німецької економіки Олівер і гермес. Коментуючи білоруські справи, він зазначив: «Уряд і опозиція в Білорусі тепер повинні знайти спосіб обміну думками на благо країни і її народу. Круглий стіл, подібний до того, який мав місце в багатьох країнах Центральної та Східної Європи в ході трансформацій, міг би стати рішенням для Білорусії. У нинішній ситуації Німеччина і ЄС здатні взяти на себе ініціативну і посередницьку роль. Білорусія має велике значення для економіки Німеччини як вузол і сполучна ланка між Центральною та Східною Європою і воротами в Євразійський економічний союз». Це серйозна заявка. Поки важко сказати, чи зможуть Москва і Берлін домовитися з Білорусії. Але в будь-якому випадку вони будуть брати віжки в свої руки, а не Польща.

11 серпня 2020

Станіслав Стремидловский

Подробиці: https://regnum.ru/news/polit/3033451.html

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