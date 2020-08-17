ЄС звернувся до Туреччини з-за конфлікту в Середземному морі

Уряд Туреччини має припинити всі роботи по розвідці нафти і газу в спірних з Грецією водах Середземного моря.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, опублікованому в неділю, 16 серпня.

“Я закликаю турецькі влади негайно припинити цю діяльність, а також повністю і сумлінно включитися в повноцінний діалог з Євросоюзом”, – заявив дипломат.

За його словами, відновлення бурових робіт турецьким судном Yavuz в морській зоні Кіпру та Єгипту посилює напруженість у Східному Середземномор’ї.

“Ці дії йдуть урозріз і підривають зусилля щодо відновлення діалогу і переговорів, а також по досягненню негайної деескалації, яка є єдиним шляхом до стабільності і сталого рішенням”, – зазначив Боррель.