У Москві чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на COVID-19

Чоловік розгромив лабораторію для здачі тесту на наявність коронавирусной інфекції, розташовану на південному сході Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу главку поліції російської столиці, передає УНН.

Інцидент стався в клініці на Новочеркаському бульварі, де чоловік влаштував конфлікт з медпрацівниками. В результаті події ніхто не постраждав. Чоловік був затриманий, йому викликали бригаду спеціалізованої медичної допомоги.

Як повідомило джерело агентства в правоохоронних органах, згодом чоловіка доставили в лікарню.

За інформацією Telegram-каналу Mash, інцидент стався в лабораторії “Гемотест”. На відеозаписі, яку публікує Mash видно, що в процедурному кабінеті, призначеному для здачі аналізів, перевернуті стіл і урна, а також розкидані речі. При цьому лікарі і медсестри спробували викликати охорону.

Відзначається, що нападник розштовхав натовп і увірвався в клініку і зі словами: “коронавіруса немає”. В даний час клініку закрили, ведуться пошуки нападника.