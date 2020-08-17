Два найбільших підприємства приєдналися до страйку у Білорусі

«Нафтан» і «Білоруськалій» візьмуть участь у загальнонаціональній страйку.

Ще два великих підприємства приєдналися до масового страйку в Білорусі. Мова йде про нафтопереробному заводі Нафтан ” і ВАТ «Білоруськалій».

Повідомляється, що «Білоруськалій» приєднається до загальнонаціонального страйку з 08:00 17 серпня 2020 року. Підприємство зупинить всі гірничодобувні і прохідницькі комплекси, а також збагачувальні фабрики та допоміжні цехи.

Серед вимог — звільнення всіх політв’язнів і учасників протестів, негайна відставка Олександра Лукашенка, проведення чесних виборів з відкритим підрахунком голосів за участі незалежних спостерігачів і так далі.

На додаток до цим вимогам працівники «Нафтана» домагаються відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиної. Безстроковий страйк на заводі проходитиме щоденно в період з 12:00 до 15:00. У разі невиконання всіх вимог колектив зупинить технологічний процес.