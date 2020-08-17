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Росія виявилася порушником угоди ОПЕК+

17.08.2020

Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+

В наступному місяці Росії доведеться скоротити видобуток нафти більше, ніж передбачено квотою в рамках угоди ОПЕК+. Це пов’язано з тим, що країна виявилася порушником угоди в попередні два місяці, зазначає Reuters.

Як випливає з матеріалів засідання моніторингового комітету альянсу, що пройшов напередодні, не змогли впоратися зі скороченнями п’ять країн. Крім Росії, це Ірак, Нігерія, Ангола і Казахстан. Їм доведеться компенсувати свої квоти в серпні.

Обсяг порушень російських нафтовиків виявився відносно невеликим. Збільшення видобутку замість 500 тисяч барелів на день складе 400 тисяч. При цьому в травні Росія видобувала 9,388 мільйона барелів, а в червні — 9,323 мільйона.

Російська квота становила 8,492 мільйона барелів на добу, але без урахування газового конденсату, який офіційно не публікується. Як зазначав ТАСС, якщо судити за стандартами ОПЕК+, то перевищення складе 134 тисячі барелів на добу протягом двох місяців.

Основним порушником виявився Ірак, який в сумі за два місяці не вибрав і половину квоти. Проте влада країни пообіцяла повністю виконати свої зобов’язання в серпні. Всього в угоді беруть участь 23 країни.

Напередодні сторони домовилися послабити максимальні квоти з 9,7 мільйона барелів до 7,7 мільйона. Однак, як зазначив міністр енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіз бен Сальман, в реальності скорочення складе близько 8,2 мільйона барелів, якщо враховувати додаткові зобов’язання порушників. Крім того, міністр енергетики Росії Олександр Новак припустив, що більша частина зростанням видобутку піде на внутрішній ринок.

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