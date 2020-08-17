Роснефть виплатить рекордні дивіденди за 2019 рік

Акціонери компанії на річних зборах заочно затвердили фінальні дивіденди в розмірі 18,07 рублів на акцію

Москва. 3 червня. INTERFAX.RU – Акціонери “Роснефти” на річних зборах в заочній формі 2 червня затвердили рішення про виплату фінальних дивідендів у розмірі 18 рублів 7 копійок на одну акцію (всього 191,5 млрд рублів), повідомляє компанія.

Враховуючи виплати дивідендів за підсумками I півріччя 2019 року у розмірі 15 руб. 34 коп. на акцію, сумарний дивіденд на акцію за 2019 рік складе 33 руб. 41 коп. Таким чином, загальна сума дивідендів за 2019 рік буде 354,1 млрд руб.

Загальна сума дивідендних виплат “Роснефти” за 2018 рік становила 274,6 млрд рублів, а за підсумками 2017 року дивіденди акціонерів склали 104 млрд рублів.

В роботі ГОСАЛА взяли участь власники 90,8% акцій “Роснафти”.

У раду директорів обрані голова комітету акціонерів Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, професор кафедри федерального державного автономного освітнього закладу вищої освіти “Національний дослідницький університет “Вища школа економіки” Олег Вьюгін, голова Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, колишній президент BP Роберт Дадлі, президент з науково-дослідним розробкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член опікунської ради Фонду енергетики та сталого розвитку, голова громадського коледжу Катару Хамад Рашид Аль Моханнади, міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава “Роснафти” Ігор Сєчін, головний виконавчий директор BP Бернард Луні, помічник президента РФ Максим Орєшкін і Хамад Рашид Аль Моханнади – член опікунської ради Міжнародного Катарського Фонду енергетики та сталого розвитку ім. Абдулли Бін Хамада Аль-Аттыйи, голова опікунської ради Qatar Community College.

Винагороди незалежним членам ради директорів “Роснафти” збережені на рівні попереднього періоду. Так, Шрьодеру буде виплачено $600 тис., Аль Моханнади – $530 тис., Алсуваиди – $530 тис., Варнигу – $580 тис., Вьюгину – $560 тис., Рудлоффу – $580 тис.

Найбільшими акціонерами “Роснефти”, згідно з даними реєстру на 21 травня, є державне АТ “Роснефтегаз” (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарська QH Oil Investments – 18,93%, ТОВ “РН-НефтьКапиталИнвест” – 9,6%, ТОВ “РН-Капітал” – 0,33%. Glencore володіє 0,57%.