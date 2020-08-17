Армія Росії продемонструвала унікальні можливості ракети «Іскандер»

Російську тактичну ракету ОТРК «Іскандер» виявилося неможливо знищити ні одними з існуючих засобів протиповітряної або протиракетної оборони в світі, причиною чого є маневрування ракети, у разі наведення на неї засобів ППО/ПРО противника, що було продемонстровано відповідними відеокадрами.

На відеокадрах, опублікованих Міністерством оборони Російської Федерації, можна побачити, що після наведення і пуску ракети, остання не тільки не веде себе «логічно», але і різко злітає вгору – відреагувати на подібний маневр навряд чи зможе хоч одна система протиповітряної оборони, що, спеціалісти, та пов’язали з «самозахистом» тактичної ракети.

«Мова йде про колосальні перевантаження, а з урахуванням швидкості польоту ракети, ймовірність того, що вона буде перехоплена хоча б однієї з нині існуючих систем ППО, практично дорівнює нулю. Очевидно, що демонстрація цих можливостей спрямована як попередження НАТО про те, що в разі нових ескалацій, російські «Іскандери» з’являться прямо на кордоні альянсу, і в цьому випадку у НАТО почнуться справжні проблеми», – відзначає фахівець.

Раніше вже стало відомо про те, що російська тактична ракета ОТРК «Іскандер» володіє високою маневреністю, проте, про такі можливості фахівці не підозрювали, що, до речі, майже напевно є далеко не єдиним секретом російського озброєння.

Відео – https://m.