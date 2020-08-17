Ласковый котенок погладил хозяйку и вызвал умиление в Сети (видео)

Кошки — животные с достаточно сложным характером, к сердцу которых не так-то просто подобрать ключики. Но если хозяевам все же удается расположить к себе питомца, то это любовь на всю жизнь. Именно так произошло в случае автора данного видео. Доказательство любви своего питомца девушка записала на камеру. На кадрах вирусного ролика котенок смотрит на нее и нежно гладит по лицу.
Трогательные нежности она опубликовала у себя в TikTok, где ролик набрал более 3,2 миллиона просмотров и 516 тысяч лайков.
Комментаторов до слез умилили действия котенка.
- Это любовь! Он ТАК на тебя смотрит… просто потрясающе.
- Котенок такой: «Ладно, так уж и быть, поглажу тебя».
- Милочка, с таким котом тебе и парни не нужны.
- Какие вы оба красивые!